Şehit Onbaşı Mustafa Cihan, 14 Aralık günü facebook hesabından şu dizeleri paylaşmış:

"Eğer zamansız ölürsem senden önce benden herkese böyle bahset Hayatta tutunacağı bir dalı bir nefesi vardı o da bendim dersin. Bende onu anlamadım.Bıraktım gittim dersin.Acıma hasretime özlemime yokluğuma dayanamadı,bir mum gibi eriye eriye bitti dersin. Bilemedim beni bu kadar ölümüne taparcasına sevdiğini dersin.Bana olan sevgisini onun ölüm haberini aldığımda anladım dersin. Gittim mezarına seslendim ama bana ses vermedi veremezdi çünkü ben onun nefesiydim. Ben gittiğim gün onun da nefesi bitti dersin".

Erol Karaoğlan

