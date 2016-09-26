Diğer
Kategoriler

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Sedat Yıldız’ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.


26 Eylül 2016 16:54

Sedat Yıldız’ın (28) şehadet haberi, Adana'nın Yumurtalık ilçesine tatile giden anne Kafiye, baba Fahri ve ağabeyi İsmail Yıldız'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Fenalık geçiren anne Kafiye Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Kalp rahatsızlığı olan baba Fahri Yıldız'a ise sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Haberi duyan mahalle sakinleri şehidin evine geldi. Şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.
Öte yandan, meydana gelen patlamada 3 asker şehit olmuş, 2 korucu ile 5 asker yaralanmıştı. 

Kasım Karadağ

Etiketler: osmaniye, şehit ateşi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!