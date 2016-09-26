Sedat Yıldız’ın (28) şehadet haberi, Adana'nın Yumurtalık ilçesine tatile giden anne Kafiye, baba Fahri ve ağabeyi İsmail Yıldız'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Göçmenler Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Fenalık geçiren anne Kafiye Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Kalp rahatsızlığı olan baba Fahri Yıldız'a ise sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Haberi duyan mahalle sakinleri şehidin evine geldi. Şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.

Öte yandan, meydana gelen patlamada 3 asker şehit olmuş, 2 korucu ile 5 asker yaralanmıştı.

Kasım Karadağ