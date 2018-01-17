Osmanlı Beşiktaş canlı izle ATV, Osmanlıspor Beşiktaş kaç kaç ?

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43' Osmanlıspor FK takımından Muhammed Bayır sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

43' Adrien Regattin ile Osmanlıspor FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

43' Osmanlıspor FK takımından Adrien Regattin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

42' Osmanlıspor FK takımı Özer Hurmacı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Özer Hurmacı tarafından çekilen şut auta gidiyor.

37' Osmanlıspor FK takımından Sokol Cikalleshi sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

35'Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Raheem Lawal, Jeremain Lens tarafından faule maruz kalıyor.

35' Osmanlıspor FK, Hakan Arıkan ile serbest vuruş kullanacak.

35' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jeremain Lens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Rakip yarı alanın ortalarında Serdar Gürler topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

26' Sokol Cikalleshi ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

23' Osmanlıspor FK takımından Muhammed Bayır sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19'FoulMehmet Güven ile Orkan Çınar arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mehmet Güven. Yarı alanın ortalarından Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

19' Beşiktaş, Gary Medel ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

17' Osmanlıspor FK takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Özer Hurmacı tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

13' Osmanlıspor FK takımından Adrien Regattin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Osmanlıspor FK takımından Adrien Regattin sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Beşiktaş, Gary Medel ile serbest vuruş kullanacak.

8' Osmanlıspor FK takımında Numan Çürüksu faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mustafa Pektemek.

3' Osmanlıspor FK takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Numan Çürüksu geçiyor.

1' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Orkan Çınar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Ligde zirve yarışının 6 puan gerisinde kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, 2018'in ilk resmi maçında Osmanlıspor'la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşılaşacak. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yapan siyah-beyazlılar, kampın ardından ilk antrenmanını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Bugün yapılacak olan çalışmayla birlikte Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Ankara deplasmanına birçok yıldız oyuncuyu götürmeyecek. Özellikle Başkent'teki hava şartları ve zeminin soğuktan olumsuz etkilenmesi nedeniyle futbolcularına uyarılarda bulunan Güneş, sakatlık yaşanmasını istemiyor.Kadroda büyük rotasyona gidecek teknik direktör Şenol Güneş’in, buna rağmen 2018 yılının ilk maçında yeni transfer Domagoj Vida ve Alvaro Negredo’yu sahaya sürmesi bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turi ilk maçında rakibini Vodafone Park'ta 4-1'lik skorla geçen Beşiktaş, rövanş mücadelesini de kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor...

MUHTEMEL 11'LER...

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Pinto, Serdar, Özer, Regattin, Carlos, Musa, Doukara

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Vida, Mitroviç, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Mustafa, Negredo

Kartal sahaya iniyor

İkinci yarı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Osmanlıspor'a konuk oluyor. Beşiktaş sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanmıştı.

10 maçta 9 kez kazandı

Beşiktaş, Osmanlıspor'la karşılaştığı maçlarda büyük üstünlük sağlamış durumda. İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlılar 9 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın saat 20.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak yapacak.

Şenol Güneş: "Vida hazır olarak geldi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vida'nın hazır durumda olduğunu belirterek, uzun süre sonra takıma dönen Gökhan Töre için de 'yeni transfer' ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Antalya kampının çok güzel geçtiğini belirten Güneş, "Tesisin imkanları çok iyiydi. Kampta iyi beslenip iyi dinlenirsiniz. Takım ve kulüp için iyi bir kamp oldu. Lige iyi başlamak önemli. İkinci yarı zor maçlar olacak. Umarım iyi maçlar olacaktır. Birkaç küçük sakatlık yaşadık kampta ama çok da önemli sakatlıklar olmadı. Kaleci Utku’nun bir sakatlığı vardı. Tosic’in arka adalesinde gerginlik vardı. Adriano 2 idmana çıkmadı. Bunun dışında eksik olmadı" dedi.

Yeni transfer Vida'nın gerek ilk isminin gerekse ikinci isminin çok anlamlı olduğuna vurgu yapan Güneş, "Vida’nın ismi güzel, bize malzeme çıktı. Fizik ve anlayış olarak hazır. Uyumsuzluğu yok. Zaman zaman sahada geriye sarkmaları oluyor ama bu da zamanla geçecek. Bizim oyun yapımıza olan uyumdan kaynaklı bu" açıklamasını yaptı.

"Hak eden takım şampiyon olsun"

Transferlerle ilgili olarak kendisinin herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Şenol Güneş, "Transferle ilgili başkan açıklama yapıyor. Bunun üzerine söz söylemek doğru değil. Ben de söyledim başkana. Bir başka oyuncu da alınabilir. Transfer olabilir. Eldekilerin kıymetini bilmek gerekiyor" dedi.

İkinci yarıda dostane maçların olmasını dileyen Güneş, "Rekabetin, fair-play içinde geçmesini bekliyorum.

Antrenör ya da takımları, yumurtaları kafa kafaya vurdurur gibi yarıştırmamak gerekir. Medya da bu konuda destek ve denetleyici olmalı. Hak eden takım şampiyon olsun" diye konuştu.

Transfer konularında suni gündemlerin oluştuğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes kendine göre gündem oluşturuyor. Oyuncu almayla ilgili benim de istediğim oyuncular olduğunu söylüyorlar. Kulübün profesyonel oyuncusuna teklif gelmesi normal. Benim birine teklif yaptığım yazılıyor ama böyle bir durum olmaz" ifadelerini kullandı.

"Gökhan Töre fizik olarak iyi durumda"

Uzun süredir sakat olduğu için takımdan ayrı kalan Gökhan Töre'nin antrenmana çıkmasının kendisini memnun ettiğini ifade eden Şenol Güneş, "Yeni transferimiz Gökhan Töre de burada. Durumu fizik olarak iyi. Ama topla oynama konusunda biraz daha zamana ihtiyacı var" dedi.

Cenk Tosun yorumu

'Come to Beşiktaş' kampanyasının iyi bir pazarlama fikri olduğunu, takımın iyi gittiği dönemde bu yapılanların çok doğru işler olduğunu söyleyen Güneş, Everton'a transfer olan eski öğrencisi Cenk Tosun'la ilgili olarak da, "Cenk'i ilk maçında olumsuz bulmadım. Rakip daha iyiydi. Rakibin hücumda olması, Everton’ın savunmada kalmasına sebep oldu. Cenk’in top saklama ve orta sahaya dönüşü iyiydi. Bu konuda son 2 senede kendisini çok geliştirdi. Ancak 1 maçla olumlu ya da olumsuz konuşmayı doğru bulmuyorum. İyi işler yapacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.