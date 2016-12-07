Kampanya kapsamında Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum’da bir basın açıklaması yaptı. Fil Geçti köprüsünde yapılan basın açıklamasında Kadir Canpolat, “Devletimizi yöneten devlet adamlarımızın bu tür çağrılarına kulak vermek her şuurlu vatandaşımızın asli görevidir. Ülkemizin gelişmesini istemeyen kuvvetler 15 Temmuzda silahla yapamadıklarını şimdi ekonomik anlamda yapmaya çalışıyorlar. Kimse bu tür oyunlarla bu ülkeye zarar vereceğini düşünmemelidir” dedi.

“Vatanını değil, dövizini bozdur”

Vatanın bölünmez bütünlüğünü isteyen herkesin vatanını değil, dövizini bozdur kampanyasına destek vermesi gerektiğini ifade eden Canpolat, “Biz biliyoruz ki halkımız, ülkemize ekonomik baskı yapmaya çalışan herkese dövizini bozdurarak karşılık veriyor ve vermeye devam edecek. Yastık altındaki dövizimizi TL'ye dönüştürerek, Türk lirasına destek olan duyarlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Devletinin ve milletinin yanında duran bayrağını seven, vatanın bölünmez bütünlüğünü isteyen herkes “vatanını değil; dövizini bozdur’’ kampanyasına destek vermelidir” diye konuştu.

“15 Temmuzda demokrasiye sahip çıkan milletimiz, şimdi de ekonomisine sahip çıkıyor!”

15 Temmuzda demokrasiye sahip çıkan milletin şimdide parasına sahip çıktığını söyleyen Kadir Canpolat, "15 Temmuzda topun, tüfeğin önünde durarak demokrasiye sahip çıkan bu aziz milletimiz, şimdi de doların ve Euro’nun karşısında dimdik durarak ekonomisine sahip çıkıyor. Milletimiz büyüklüğünü her zorluklarda gösterdiği gibi bugün ekonomi saldırısında da göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Büyük bir millet, küçük darbelerle yıkılmaz. Dövizler bozulacak, Türkiye şahlanacak”

Türkiye’nin büyümesine engel olmak isteyenler olduğunu vurgulayan Canpolat, “Türkiye’nin büyümesine engel olmak isteyen, çekemeyen ülkelerin sistematik satranç oyunlarını ulusça bir kez daha görüyor, kaygıyla izliyoruz. Bu oyunların aziz milletimiz ve devlet yöneticilerimiz de farkında. Devletimizin Türk Lirasının değerini artırmak için, Rusya, İran ve Çin ile yapılacak olan ticarette, dolar yerine Türk Lirası ve ticaret yapılacak ülkenin para biriminin kullanılacak olmasını da ayrıca çok olumlu görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Devlet büyüklerimizin ortaya koyduğu bu emsalsiz iradeye, biz STK'larda destek veriyoruz. Bu büyük millet devletiyle, milletiyle, partileriyle, STK'larıyla ayağa kalkıyor. Büyük diriliş başladı, devam ediyor. Bu farkındalığı oluşturmak adına yaptığımız çağrıya bütün vatandaşlarımızın, toplumun tüm kesimin kulak vermesini istiyor, gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Başka Türkiye olmadığını, Erdoğan gibi liderlerin zor bulunacağı hususunu tüm siyasi partiler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatine sunuyor, aziz milletimize saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.