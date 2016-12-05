UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Osmanlıspor’un Zürich ile perşembe günü oynayacağı müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek. Osmanlı Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

KONYASPOR’A DANİMARKALI HAKEM

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor’un, KAA Gent ile 8 Aralık Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak karşılaşmada Jakob Kehlet’in yardımcılıklarını Henrik Larsen ve Heine Sorensen yapacak. Lars Rix’in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlikleri ise Michael Tykgaard ve Jens Maae olacak.