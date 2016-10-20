Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

15. dakikada sağ kanattan Rukavina'nın ortasında ceza sahası içinde N’Diaye’nin şutu az farkla auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ummar’ın vuruşunda top kaleci Fernandez’in ellerinde kaldı.

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vrsajevic'in son çizgiye inip yaptığı ortada Rusescu topu ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada santra için orta yuvarlakta paslaşan Villarrealli futbolcuların yaptığı hatadan faydalanan Rusescu’nun rakip yarı alanın ortalarından kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 2-0

34. dakikada Osmanlıspor ceza sahasının ön çizgisi üzerinde topla buluşan Borre’nin gönderdiği sert şut kaleci Hakan Arıkan’dan döndü ve savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Mehmet Güven, ceza sahası içinde Pato’yu düşürünce hakem penaltı noktası gösterdi ve Osmanlısporlu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

54. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına gelen Soriano’nun vuruşunu kaleci Hakan Arıkan müthiş bir refleksle kurtardı.

55. dakikada sol kanattan korner atışı kullanan Castillejo’nun ön direğe gönderdiği topa sert bir vuruş yapan N’Diaye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

73. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rukavina'nın ortasında Pato'nun vuruşunda top filelere gitti. 2-2

75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N’Diaye’nin sert şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Liran Liany xx, David Elias Biton xx, Dvir Simon xx

Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Pinto xx, Aykut Demir xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xxx, Laval xx (Mehmet Güven dk. 38 x), Ndiaye x, Delarge x, Maher x (Prochazka dk. 57 x), Umar xxx, Rucescu xxxx (Regattin dk. 79 x)

Yedekler: Taha Ayhan, Webo, Erdal Kılıçaslan, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Villarreal: Andres Fernandes x, Jose Angel xx, Bonaera xx, Alvaro xx, Rukavina xx, Castillejo xx, Soriano xx, N’Diaye xx (Sansone dk. 82 ?), Dos Santos x (Soriano dk. 70 x), Pato x, Borre x (Bakambu dk. 65 x)

Yedekler: Barbosa, Ruiz, Costa, Hernandes

Teknik Direktör: Fran Escriba

Goller: Rusescu (dk. 23 ve 24) (Osmanlıspor), N’Diaye (dk. 55), Pato (dk. 73) (Villarreal)

Kırmızı kart: Mehmet Güven (dk 53) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Borre, Castillejo, Alvaro (Villarreal), Aykut Demir (Osmanlıspor)

Caner Ünver - Fatih Erdoğan

OSMANLISPOR 2 VİLLARREAL 1 MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLA