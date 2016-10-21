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Osmanlıspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün İspanya ekibi Villarreal’le 2-2 berabere kalan Osmanlıspor, Kasımpaşa ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

21 Ekim 2016 19:49

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün İspanya ekibi Villarreal’le 2-2 berabere kalan Başkent ekibi çalışmalara ara vermeksizin devam etti. Villarreal maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken maçta kısa süreli forma giyen ve forma şansı bulamayan oyuncular ise topla ısınma çalışmasıyla antrenmana başladı. Dar alanda pas çalışmasına geçen mor-sarılı oyuncular, daha sonra 7’ye 7 çift kale maç yaptı. Günün tek çalışması kanatlardan orta ve gol organizasyonuyla son buldu. 1 saat 20 dakika süren çalışmalara tedavisi devam eden Engin Bekdemir ve Lawal katılmazken Karcemarskas takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Osmanlıspor yarın yapacağı son antrenmanla pazar günü saat 16.00’da Osmanlı Stadı’nda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Etiketler: Osmanlıspor


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