UEFA Avrupa Ligi L grubunda Osmanlıspor son maçında Başkent'te Zürih'i 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından grubunu 10 puanla lider bitiren Osmanlıspor adını bir üst tura yazdırdı.

73.dakikada Delarge'nin attığı golle öne geçen temsilcimiz 89'da Erdal ile farkı 2'ye çıkararak işi bitirdi. İsveç ekibini mağlup eden temsilcimiz tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa kupalarında gruptan çıkmayı başardı. Grubu lider tamamlayan Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi 2. tur kura çekiminde seri başı olacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Ndiaye’nin sert şutu üstten auta çıktı.

7. dakikada Brunner’in Osmanlıspor ceza sahasına attığı taç atışını Alain Nef altıpas alanına doğru indirdi. Burada topla buluşan Sarr’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

13. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Regattin’in ortasına yükselen Ndiaye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

22. dakikada Ndiaye’nin yerden pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Güven’in şutunda topu kaleci Vanins kontrol etti.

52. dakikada Maher’in penaltı noktasına doğru ortasında Webo’nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

64. dakikada ceza yayının sağ çaprazından Sarr’ın sert şutunda kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı çeldi.

71. dakikada sol kanattan Maher’in ortasında topla buluşan Webo’nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Vanins kontrol etti.

73. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Delarge meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

89. dakikada ceza sahası içinde Erdal Kılıçaslan’ın şutunda şutta meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Matej Jug xx, Matej Junic, Manuel Vidali

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Mehmet Güven xx, Pierre Webo x (Rusescu dk. 78 xx), Ndiaye xx, Tiago Pinto xx, Regattin x (Erdal Kılıçaslan dk. 87 x), Prochazka xx, Delarge xx (Umar dk. 74 xx), Numan Çürüksu xx, Maher xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Aykut Demir, Diabate, Muhammet Bayır

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Zürih: Vanins xx, Winter xx, Nef xx, Kukeli xx, Cavusevic x (Schönbachler dk. 68 x), Bangura xx, Kecojevic xx, Brunner x (Sadiku dk. 60 x), Sarr xx, Rodriguez xx, Voser x (Kone dk. 77 x)

Yedekler: Baumann, Alesevic, Marchesano, Kempter

Teknik Direktör: Uli Forte

Goller: Delarge (dk. 73), Erdal Kılıçaslan (dk. 89) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Umar (Osmanlıspor) Rodriguez, Schönbachler, Kukeliö (Zürih)