Diğer
Kategoriler

ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı

Özgür Suriye Ordusu, Afrin harekatı kapsamında Afrin’in kuzeybatısındaki Şengal köyünün geri alındığını duyurdu.

ÖSO, Afrinde bir köyü aldı
ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı - Foto Galeri

21 Ocak 2018 14:37
ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde devam ediyor. Afrin’deki terör örgütü YPG mevzileri bombalanırken ÖSO Afrin’de bir köyü aldığını duyurdu.

Afrin’e bağlı bazı kasabalarda ÖSO ile YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edilirken Afrin’in kuzeybatısında bulunan Şengal köyünün geri alındığını duyurdu. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin, bölge halkına yaptıkları duyuruda evlerinden ayrılmamaları ve askeri bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulunduğu kaydedildi. Sivillerin korunacağını duyuran Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’in batısındaki Raco kasabasına doğru ilerlediği aktarıldı. 

Abu Mucahit El Halebi
 

Etiketler: afrin, ÖSO

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç