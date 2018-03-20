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ÖSO, Afrin'deki çocuklara tatlı dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin'i PKK'dan kurtarması hem Arapları hem Türkleri hem de Kürtleri sevindirdi. Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin'in özgürleşmesi sebebiyle kırsaldaki çocuklara tatlı dağıttı. Suriyeli çocuklar ise Türk askeri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ÖSO, Afrindeki çocuklara tatlı dağıttı

20 Mart 2018 14:01
Afrin zaferini tatlı dağıtarak kutladılar - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerini hem PKK hem de DEAŞ'tan kurtardığını belirten Kaddafi Marandi, PKK'nın ve DEAŞ'ın kendilerine her türlü zulmü gerçekleştirdiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bizi PKK'dan ve DEAŞ'tan kurtardılar. Bizim her ihtiyacımızı gördüler. Suyumuza kadar temin ettiler. DEAŞ bize geldi, kaçtık. 8 ay evlerimizden uzak kaldık. Bizim evlerimizi çaldılar. Harap ettiler. Türk Ordusu geldi. Özgür Suriye Ordusu geldi. PKK'lar bize gelmeye başladı. Her yerden bizi kesmeye başladı. Sağ olsun bizim Özgür askerimizden, Türk askerinden bizi PKK'dan kurtardı. Bize yaptıkları yardımlar için çok teşekkür ederiz. Bizi PKK'dan DEAŞ’tan kurtardıkları için sağ olsunlar" diye konuştu.
Suriye kırsalında ve köylerde tatlı dağıtan Özgür Suriye Ordusu askerlerine vatandaşlar teşekkür etti. Çocuklar ise sevinçlerini gizleyemedi. "Türkiye'yi çok seviyoruz" diyen minik bir Suriyeli çocuk, "Recep Tayyip Erdoğan olmasa biz Afrin'i alamazdık" dedi.

AYKUT YENİÇAĞ - İHSAN ALTIKARDEŞ 

 

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