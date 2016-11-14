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ÖSO Komutanı Fehim İsa mayını elleriyle çıkarttı

ÖSO birliklerinin El Bab’a ilerleyişi sürerken DEAŞ’lıların geçiş güzergahına kurduğu mayınlardan birini ÖSO komutanlarından Fehim İsa kendi elleriyle çıkarttı.

ÖSO Komutanı Fehim İsa mayını elleriyle çıkarttı

14 Kasım 2016 10:00
ÖSO Komutanı Fehim İsa mayını elleriyle çıkarttı - Tıkla İzle

ÖSO birliklerinin El Bab’a ilerleyişi devam ederken, ele geçirilen bölgelerde ise mayınlar tespit edilip işaretleniyor. Geçiş güzergahındaki mayınlar ise tek tek temizleniyor. DEAŞ’lılardan ele geçirilen Havahöyük Köyü’nde ise zeytinliklere dahi mayın döşenirken, bölgede kontrolü sağlayan ÖSO birlikleri mayınları da tek tek temizliyor. ÖSO’ya bağlı Sultan Murad Tümeni Komutanı Fehim İsa, zeytinlik alanda bulunan bir mayını ise cebinden çıkardığı bıçak yardımıyla, yürüttüğü hassas bir çalışma sonrasında çıkarmayı başardı.


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