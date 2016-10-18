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ÖSYM, '2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ÖSYM, 2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimini yayımladı

18 Ekim 2016 10:59

ÖSYM, 2017 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin 2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimini internet sitesinde duyurdu. Takvime göre, 2017 yılının ilk sınavı 21 Ocak'ta yapılacak olan e-YDS 2017/1 Sınavı olacak. 2017 yılında üniversite adayları 12 Mart 2017 tarihinde Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) ter dökecek. YGS'ye giren adaylardan taban baraj puanı olan 180'i alan adayların başvuruda bulunabildiği Lisans Yerleştirme Sınavları ise 10 Haziran'da yapılacak olan LYS4 (Sosyal Bilimler) ile başlayacak. Ardından LYS1 (Matematik) 11 Haziran 2017, LYS2 (Fen Bilimleri) ve LYS5 (Yabancı Dil) 17 Haziran 2017, LYS3 (Edebiyat-Coğrafya) ise 18 Haziran 2017 tarihinde uygulanacak. 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 21 Mayıs 2017, 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 28 Mayıs 2017, 2017-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak. 

ÖSYM 2017 Yılı Sınav Takvimi için tıklayınız>>>

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin ‘2017 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/2017SinavTakvimi18102016.pdf adresinden ulaşılabilecek.  

Pelin Üzek

Etiketler: ÖSYM, ösym sınav takvimi


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