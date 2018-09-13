ÖSYM YKS Ek Tercih Kılavuzu|YKS ek tercihleri ne zaman nasıl yapılır?

ÖSYM YKS Ek Tercih Kılavuzu... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklnanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme kılavuzuna buradan erişebilirsiniz. 2018 - 2019 eğitim öğretim üniversite tercih sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti, 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Şimdi öğrencilerin gözü ek yerleştirmelerde. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu haber üzerinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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YKS'DE KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.