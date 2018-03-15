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ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, son 6 ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş sınavlarda yerlerine başkalarının girdiği 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi, aday ile yerine sınava giren jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu.

ÖSYMden başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu

15 Mart 2018 13:25

ÖSYM, "joker" diye tabir edilen ve başvuru yapan aday yerine sınava girenleri tespit etmeye ve haklarında işlem yapmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. Son altı ayda geçmiş sınavlarda, yerlerine joker aday giren 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi ve aday ile jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu. Jokerlerin ağırlıklı olarak yabancı dil sınavlarında rastlanıldığı ve bir jokerin farklı zamanlarda çok sayıda adayın sınavlarına girdiği tespit edildi.

ÖSYM, geçmiş sınavlarda jokerlerin belirlenmesine yönelik incelemelere devam ediyor. ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6114 Sayılı Kanun'a göre, sınavlarda yerine joker aday sokan adayların sınavları iptal ediliyor ve iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor. Suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açılıyor.  

Pelin Üzek Kılıç
 

 

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