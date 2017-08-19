Otel odasında ölü bulundu |Konya haberleri

Olay Eski Garaj Civarı Uludağ Caddesinde yakınlarında bulunan bir otel odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapımı devam eden bir yol şantiyesinde çalışan Hamza A. (40) otel odasının banyo kısmında fıskiyeye eşarpla asılı olarak bulundu.

Odaya giren iş arkadaşları tarafından Hamza Hamza A.’nın cansız bedeni bulununca polise haber verildi. İntihar ettiği iddia edilen şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Sünbül

