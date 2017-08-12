Otizmde dikkat eksikliği çile olmaktan çıkıyor

Otistik çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu gidermek için geliştirilen Play Attention adlı cihazın Türkiye'de 5 ilde bulunduğu, bir tanesinin de Hatay'da olduğu belirtildi. Hatay Otizmliler Derneği Başkan Yardımcısı Burcu Özyıldız, Play Attention adlı odaklanma cihazı sayesinde çocuklardaki dikkat eksikliğini ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Hatay Otizmliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Play Attention Eğitim Koçu Burcu Özyıldız, kullandıkları cihazla öğrencilerin odaklanma sorunlarını ortadan kaldırdıklarını kaydetti. Cihaz sayesinde çocuklardaki dikkat oranının arttığını ve göz temasının arttığını belirten Özyıldız, "Göz teması artınca çocuklarda odaklanmalar arttığı için daha iyi dil eğitimleri alabiliyorlar. Dil eğitimi alan çocuklarımız konuşma becerisine daha çabuk sahip olabiliyorlar. Zihinlerini daha doğru kullanabiliyorlar. Okuma yazma alanlarında, davranış bozukluklarında daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Şimdi bu çocuklarımızda yaş guruplarına göre çok küçük seviyelerle başlıyoruz. Otizmli çocuklara çok küçük dakikalarla başlıyoruz. 10 dakikayla başlıyoruz, 7 dakika ile başladığımız çocuklar var. Daha yetişkin çocuklarımızda, hafif derecede zihinsel engelli çocuklarımızda 45 dakikaya kadar seanslarımız oluyor. Mesela Ertuğrul gibi otizmli bir öğrencimize 45 dakika boyunca bu cihazı uygulayabiliyoruz. Ertuğrul'un dikkat seviyesi il başlarda yüzde 30'lardaydı. Şuanda Ertuğrul'un dikkat seviyesi, odaklanması yüzde 95'lerin üzerinde oluyor. Ertuğrul bu konuda çok başarılı bir öğrenci. Ertuğrul'un bu sayede yüzmedeki başarıları arttı. Derslerindeki ve akademik becerilerindeki başarıları arttı cihaz sayesinde" dedi.

Özyıldız, cihazla birlikte algı oranları artan çocukların ailelerinden olumlu tepkilerin geldiğini söyledi. Annelerin cihazla verilen eğitim sonrasında çocukları ile göz kontaklarının arttığını sözlerine ekleyen Özyıldız, "Biz neredeyse uyguladığımız bütün bireylerde çok yüksek başarılar elde ediyoruz. Anneler bize 'çocuğumuzun göz kontağı arttı hocam, çocuğumuz artık bizi daha iyi algılıyor' diyor. Bu sayede çocuklarımız ödevlerini bitirmeyi öğreniyorlar, göz kontağı kurmayı öğreniyorlar. Seslenildiğinde bakmayı öğreniyorlar. Kendi yerlerinde oturma süreleri uzuyor. Odaklanmaları artıyor çocuklarımızın ve akademik derslerindeki başarıları artıyor" diye konuştu.

Buğra Güney