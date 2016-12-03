Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı” tanıtım toplantısı düzenledi. Hilton Otel’de düzenlenen toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıya katılan otizmli gençlerin kürsüden yaptığı konuşmalar, büyük alkış aldı.

Etkinlik için Hollanda’dan gelen Birsen Başar isimli genç kız, 30 yaşında olduğunu belirterek, “Hollanda'da yaşıyorum, dün Hollanda'dan geldim, bu konuşmayı sizlere yapmak için. Otizme farkındalık için seminerle veriyorum. Kitaplar yazdım, belgeseller yaptım. Türkiye'nin 31 iline ulaştım, hedefim 81 ile ulaşmak ve bunu yapacağım. Ben hayatımda çok zorluk çektim. Okul hayatımda diğer arkadaşlarımla arkadaşlık kurmaya kalktığımda nasıl yapacağımı bilmiyordum. Otizmde en çok zorlandığım şey insanları anlamak. İnsanları aynı dili konuştuğumuz halde anlamıyorum. Çünkü çok kapalı konuşuyorlar. 10 sene önce bambaşka bir Birsen'dim, birisinin suratına bakamazdım. Kendimi hep zorladım, yapacaksın. Şimdi kendi isteğimle 250'den fazla seminer verdim. Kendimi zorlayınca bir şeyler yapabiliyorum. Ben otizmi aşmadım, otizmle yaşamayı öğrendim” dedi.

Birsen Başar'ın “Sonradan sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum, olur mu? Hollandalılara anlattım, bekliyorlar” demesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım, gülümseyerek olumlu yanıt verdi.

“Kendi kendimize kalmamız en büyük kötülük”

21 yaşındaki otizmli Süleyman Öztürk ise otizme farkındalık çekerek, “Bugünlere gelmem çok kolay olmadı. Otizmli bir bireyim. Son yıllarda sayımız hızla artıyor ve bu bizim suçumuz değil. Eğer bizi bize bırakırsanız gelişim gösteremiyoruz. Bence kendi kendimize kalmamız bize yapılacak en büyük kötülük. Bu toplumun bir parçası olmayı sonuna kadar hak ediyoruz” diye konuştu.

Metin Başar