Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Otizmli genç kızın konuşması, Başbakan Yıldırım'dan büyük alkış aldı

Otizmli genç kızın konuşması, Başbakan Yıldırım'dan büyük alkış aldı

Otizmli Birsen Başar isimli genç kızın “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı” toplantısında yaptığı konuşma Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'dan büyük alkış aldı.


03 Aralık 2016 13:53

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı” tanıtım toplantısı düzenledi. Hilton Otel’de düzenlenen toplantıya Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıya katılan otizmli gençlerin kürsüden yaptığı konuşmalar, büyük alkış aldı.
Etkinlik için Hollanda’dan gelen Birsen Başar isimli genç kız, 30 yaşında olduğunu belirterek, “Hollanda'da yaşıyorum, dün Hollanda'dan geldim, bu konuşmayı sizlere yapmak için. Otizme farkındalık için seminerle veriyorum. Kitaplar yazdım, belgeseller yaptım. Türkiye'nin 31 iline ulaştım, hedefim 81 ile ulaşmak ve bunu yapacağım. Ben hayatımda çok zorluk çektim. Okul hayatımda diğer arkadaşlarımla arkadaşlık kurmaya kalktığımda nasıl yapacağımı bilmiyordum. Otizmde en çok zorlandığım şey insanları anlamak. İnsanları aynı dili konuştuğumuz halde anlamıyorum. Çünkü çok kapalı konuşuyorlar. 10 sene önce bambaşka bir Birsen'dim, birisinin suratına bakamazdım. Kendimi hep zorladım, yapacaksın. Şimdi kendi isteğimle 250'den fazla seminer verdim. Kendimi zorlayınca bir şeyler yapabiliyorum. Ben otizmi aşmadım, otizmle yaşamayı öğrendim” dedi.
Birsen Başar'ın “Sonradan sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum, olur mu? Hollandalılara anlattım, bekliyorlar” demesi üzerine Başbakan Binali Yıldırım, gülümseyerek olumlu yanıt verdi.

“Kendi kendimize kalmamız en büyük kötülük”
21 yaşındaki otizmli Süleyman Öztürk ise otizme farkındalık çekerek, “Bugünlere gelmem çok kolay olmadı. Otizmli bir bireyim. Son yıllarda sayımız hızla artıyor ve bu bizim suçumuz değil. Eğer bizi bize bırakırsanız gelişim gösteremiyoruz. Bence kendi kendimize kalmamız bize yapılacak en büyük kötülük. Bu toplumun bir parçası olmayı sonuna kadar hak ediyoruz” diye konuştu. 

Metin Başar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç