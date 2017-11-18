Otizmli Kubilay altın madalya kazandı

Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyeti kapsamında, 4-6 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen atletizm şampiyonasında başarı elde eden Özbek, kendisi gibi diğer otizmlilere de örnek oldu.

Sporcu kimliğinin yanı sıra, müzik kulağı da bulunan Kubilay Özbek, piyano ile farklı eserleri de zorlanmadan çalabiliyor. Binevler Ortaokulu Otizimli Çocuk Eğitim Merkezi OÇEM sınıfında eğitim gören Kubilay, ailesinin de desteğiyle yeni başarılara adım atmak istiyor. Konuşmakta zorluk çeken otizmli Kubilay, “Birinci oldum şampiyon oldum çok mutluyum” dedi.

Kubilay Özbek’in annesi Sibel Özbek ise, “Kubilay yetenekli bir çocuk, yani yeteneğine inandığımız için müziğe yönlendirdik. Hareketli olması da bizim için bir artı oldu ve o sayede birinci oldu koşuda. Guruluyum bir anne olarak sevinçliyim. Kubilay’ın rahatsızlığıyla alakalı çok zorluklar yaşadık. Onlar geride kaldı, Kubilay’ı seviyoruz yetenekli bir çocuk” şeklinde konuştu.

LEVENT ÖZBEK: HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI TEMSİL ETMEK

Kubilay’ın babası Levent Özbek ise Kubilay’ı çok sevdiklerini dile getirerek, “Yetenekli bir çocuk, hedefimiz Türkiye’yi uluslararası temsil etmek. Kubilay’ın küçüklüğünden beri eğitimine olsun, sosyal faaliyetlerine olsun yaptığımız emeklerin karşılığını almak bize mutluluk veriyor. İnşallah ileride daha iyi, daha güzel yerlerde görürüz Kubilay’ı. Hayata tutunmuş bir birey olarak vatanına, milletine bağlı birey olarak yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bu uğurda yetişeceğine inanıyoruz. Kubilay bizim gururumuz, onun için her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız. Atletizm dalında ulusal ve bölgesel yarışmalar vardı, Kubilay 800 metreyi 5 dakikada koşarak otizmli olarak altın madalya aldı kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah diğer branşlarda elde edecektir. Küçüklükten beri hiperaktif olduğu için ve uzun süreli koşuları yaptığı için fazlada zorlanmadı zaten. Amacımız bu atletizm de başarısını daha da artırmak. Antrenörümüz Aysun hocamız ile birlikte daha da ilerilere taşıyarak Türkiye’yi uluslararası temsil etmek istiyoruz. Okuduğu okulda eksik materyallerle eğitimine devam ediyor, sınıfının değiştirilip kaliteli bir sınıfa konulmasını da istiyoruz” diye konuştu.

Halil Koyun - Muhammet Özer