Otizmli lise öğrencilerinden kısa film

Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının desteklediği Hayat Boyu Öğrenme Programı Comenius kapsamında, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Film Terapi" projesiyle 2013 yılından bu yana birçok eğitim düzenlendi. Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümünden Kerem Kaban’ın yürütücülüğünde hayata geçirilen "Film Terapi" projesinin ilk etabında Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Babam ve Oğlum gibi filmleri izleyip psikologlar, eğitimciler ve akademisyenler eşliğinde tartışan liselilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, depresyon, huzursuzluk, öfke gibi duygularını iyileştirmesi, empati ve özgüven yeteneği kazanması hedeflenen bir program uygulanmıştı. Bu projeyle yüzlerce liseli gence ulaşıldı.



Projenin ikinci etabında ise engelli olmanın başarıya engel olmadığını göstermek için Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu ile Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulundan seçilen 10 öğrenci, aldıkları eğitimin ardından öğretmenleri ve onların hayatlarından kesitlerle ilgili film çekmişti. Görme engelli öğrencilerin seslerini kaydettiği ve müzik tasarımı aşamasında görev yaptığı filmde, işitme engelli öğrenciler ise görüntü çekimi ve yönetimi aşamasında rol almıştı.



İşitme ve görme engelli gençlerin ardından, Down sendromlu 10 genç de 'Film Terapi' projesi kapsamında Bornova Belediyesi, Türk Kızılay'ı Bornova Şubesi, İzmir Down Sendromlular Derneği işbirliğiyle senaryo yazımı, kısa film yapımı ve ekipman kullanımı konularında aldıkları eğitim sonunda aşk ve sevgi temalı bir film çekmişti. Filmi yöneten ve tüm içtenlikleriyle oyunculuklarını sergileyen gençler, ilk sahneyi güneşli bir günde Bornova’daki bir parkın bankında çektikleri için filmin adını da “Güneşli Günlerde Aşkı Düşünmek” koymuştu.

"Tek amacımız yüzlerindeki heyecanı okumak"



"Film Terapi" projesinin dördüncü etabında bu kez otizmli bireyler kamera başına geçip senaryosunu da kendilerinin yazdığı bir film çekti. Yaşar Üniversitesi, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokolle Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Güzelbahçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki otizmli bireylere "Film Terapi" uygulandığını belirten proje yürütücüsü Kerem Kaban, “Belirlediğimiz 5 öğrenci, önce 2 ay boyunca senaryo yazarlığından ekipman kullanımına kadar birçok konuda eğitim aldı. Film çekim süreçleri takip edilerek, deneyimin paylaşılması, grup içi birlikteliğin uyumu, bu birlikteliğin işlenmesini keşfetme, görme biçimlerini geliştirme, takım çalışması içinde bir ürünün ortaya çıkmasını sağlamaya çalıştık. "Film Terapi" uygulamalarındaki temel amacımız, bu gençlere bilişsel ve davranışsal olarak da bir katkı sağlamak. Onların gelişimini görmek, yüzlerindeki heyecanı okumak ve bu süreçte ne kadar başarılı olduklarını görmek mutluluk verici” diye konuştu.

"Özgüvenleri yükseldi"



Öğrencileri Alper Düz, Engin Durmaz, Erbey Konakçı, Deniz Çelik ve Emre Çetinkaya’nın bu süreçte yer aldığını ifade eden Okul Müdürü Mesut Akkuş ise "Film çekmek, ilk düşünüldüğünde çocuklarımızın yapabileceği bir iş gibi görünmüyor; ancak bunun doğru olmadığını gördük. Doğru eğitimle neler başarabileceklerini kanıtladılar. Bu çocuklarımızın bir film senaryosu yazıp onu çekebildiklerini görmek büyük mutluluk. Hocalarımızın çabası, öğrencilerimizin kolay adapte olmalarıyla birlikte ortaya çok güzel bir proje çıktı. Çocuklarımızın özgüvenleri yükseldi, yapabilecekleri şeyler konusunda daha geniş çerçeveden bakmayı öğrendiler" dedi.

Film çekimlerinin tamamlandığını, kurgu ve teknik işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde bir gala ile gösteriminin yapılacağını ifade eden Kerem Kaban, tüm eğitim aşamalarının ve film çekim sürecinin yine Film Tasarımı Bölümünden Uluslararası TRT Belgesel Ödülü sahibi yönetmen Tayfun Belet tarafından bir belgesel filminin yapıldığını da söyledi.