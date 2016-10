4 yaşında otizm teşhisi konulan ve şu an 9 yaşında olan Arda Küpeli, konuşma terapisti ve babasının eğitimleri sayesinde artık bazı kelimeleri söylemeyi öğrendi. Serbest meslek sahibi baba Mehmet Küpeli, her gün işten gelince oğluna düzenli olarak 'anne, baba ve soy' gibi basit kelimeleri öğretmeye çalışıyor. Oğulları ile saatlerce ilgilenen Küpeli ailesinin en ufak bireyi 1 buçuk yaşındaki Nisanur Ada da ağabeyiyle zaman geçirirken aileyi motive ediyor. 14 yaşında Kemal adında da bir çocukları olan ve Arda'nın haricinde diğer çocuklarında herhangi bir hastalık olmayan Küpeli ailesi, "Bu bize Allah'ın bir imtihanı" diyerek sabırla eğitimlere devam ediyor.

Oğlunu her hafta Cuma günleri Manisa'ya tedaviye götürdüğünü söyleyen baba Mehmet Küpeli, "Arda'ya otizm teşhisi konulalı 5 yıl oldu. Henüz 4 yaşındaydı ve uzun süredir konuşamıyordu. Sadece anne kelimesini söyleyebiliyordu. Haftanın her cuma günü Manisa'ya gidiyoruz özel olarak. Bize bu konuda Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi destek oluyorlar maddi yönden. Onlar da sağ olsun. Yoksa tek başına maddi olarak altından kalkamayacağım. Devlet büyüklerimden bu konuda da destek bekliyorum. Şu an konuşma terapisine başladıktan sonra son 6 aydan beri anne, baba ve soy gibi kelimeleri daha da güzel çıkartmaya başladı. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

Otizmli oğlunun yaklaşık 2 yıldan bu yana bazı takıntılarından da kurtulduğunu söyleyen Mehmet Küpeli, "Arda'nın önceden, ısırmaları ve eşyaları kırmaları vardı. Telefon, bardak ne varsa kırardı. Son 1-2 yıldan beri bunlar da eğitimle engellendi" dedi.

Balıkesir'de Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören Arda Küpeli için sürekli sosyal faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen baba Küpeli, "Devamlı gezmeyi sever. İstedikleri olduğu sürece Arda'da öfke nöbeti kalmıyor" şeklinde konuştu.

Taşkın Sarıca