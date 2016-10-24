Selvi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son günlerde 'e-ticaret' sitelerinde yer alan sahte ilanlar ile ilgili haberler yapıldığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan bu konu gerçek ilanlar kopyalanarak, sahte ilanların hazırlanması ile meydana geliyor. Vatandaşlarımız kendi araçlarının ilanlarını başka bir yerde gördükleri anda savcılıklara başvursunlar. Dolandırıcılar sadece kaparo aldıkları vatandaşları değil, aynı zamanda araç bilgilerini kullandıkları vatandaşları da mağdur ediyorlar" dedi.

‘Güvenilir galerilerden alışveriş yapın’

Selvi, ikinci el oto alımlarında vatandaşların mutlaka güvenilir oto galerilerden alışveriş yapmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımız mutlaka vergi levhası olan, güvenilir kişilerden alışveriş yapmalılar. Bu tür mağduriyetlerin ortadan kalkması adına iş yeri olan, vergi levhasına tabi olan güvenilir işletmeler ile çalışılması çok önemli. MOGDER üyeleri 'e-ticaret' sitelerini sadece araç tanıtımı adına kullanmaktadır. Araç bilgileri paylaşıldıktan sonra iş satış aşamasına gelindiğinde üyelerimiz kendi işletmelerinde yapılan resmi evraklar ile satış işlemini başlatırlar. Sattıkları araçların vergilerini öder, satışı noter üzerinden yaparlar. Böylece her iki tarafta mağdur olmaz" ifadelerini kullandı.