Kars Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan M.B. vermiş olduğu ifadesinde; 06.02.2017 tarihi ile 10.02.2017 tarihleri arasında Yeni Sanayi Sitesi 7-B ve 8-B Bloklarda bulunan altı ayrı işyeri içerisi ve işyeri önünden (1) adet Renault Toros TX marka araca ait komple motor, (1) adet krankı olmayan Tofaş motoru, (1) adet Lada boş motor bloğu, (1) adet de Tofaş boş motor bloğu, (1) adet Mazda 323 komple motoru, (1) adet Mazda 323 Şanzımanı, (1) adet Mazda 323 Şarj Dinamosu, (14) adet yaylı amortisör, (3) adet normal amortisör, (1) adet Dacıa Logan akisi, (2) adet Dacia Logan taşıyıcısı, (2) adet Tofaş akisi, (1) adet kartel, (2) adet Renault Brodway kampanası, (1) adet Renault TX taşıyıcısı, (1) adet Renault Brodway taşıyıcısı, (1) adet Dacia logan boş motor bloğu ve (1) adet Tofaş boş motor bloğunun çalındığını ve çalınan malzemelerinin değerinin 8.000 TL. olduğunu beyan ederek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliden davacı ve şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, işyeri civarından elde edilen kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından olayı gerçekleştiren 1 şüpheli erkek şahıs tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için Kars Merkeze bağlı Çakmak Köyü’ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Evinde kıskıvrak yakalanan şüpheli şüpheli emniyette verdiği ifadesinde hırsızlık olayını üç ayrı seferde kendisine araç ile yalnız olarak gerçekleştirdiğini ve söz konusu işyerinden çalmış olduğu çıkma oto yedek parçalarını Yeni Sanayi Sitesinde hurda olarak 800,-TL’ye sattığını beyan etti. Şüphelinin beyanı doğrultusunda hurdacı şahıs yakalanmış, şüpheli hurdacı ifadesinde yukarıda marka ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını olayın şüphelisinden satın aldığını, bu malzemelerden sadece Mazda 323 e ait şanzıman ve şarj dinamosunu sattığını, geri kalan malzemelerin işyerinde olduğunu ve kendi rızasıyla teslim edebileceğini beyan etmiş, şüphelinin kendi rızasıyla teslim etmiş olduğu yukarıda marka ve miktarı yazılı malzemeler müştekiye tutanak karşılığında teslim edildi.

Oto parçalarını satına alan hurdacı, ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, hırsızlık olayının şüphelisi mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şüpheli Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.