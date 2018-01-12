Otobanda durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 470 gram bonzai, 200 gram esrar, 101 gram metamfetamin, 200 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi. Araç içindeki H.S. ve H.S. gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde yapılan bir başka operasyonda 3 kişi bir miktar metamfetamin ile yakalandı. Zanlılar uyuşturucu M.C.K ve H.K’dan temin ettiklerini söyledi. Polis, bu şahısları da satışa hazır vaziyette paketlenmiş metamfetamin ile yakaladı.

Yakalanan toplam 7 kişiden 3’ü hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, H.S., M.C.K., H.K., ve H.S. isimli şüpheliler ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi.