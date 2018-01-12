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Otobanda durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Bursa’da otoban gişelerinde durdurulan şüpheli araçta bonzai, esrar, metamfetamin, ecstasy hap ve tabanca ele geçirildi.

Otobanda durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

12 Ocak 2018 11:38

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 470 gram bonzai, 200 gram esrar, 101 gram metamfetamin, 200 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi. Araç içindeki H.S. ve H.S. gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesinde yapılan bir başka operasyonda 3 kişi bir miktar metamfetamin ile yakalandı. Zanlılar uyuşturucu M.C.K ve H.K’dan temin ettiklerini söyledi. Polis, bu şahısları da satışa hazır vaziyette paketlenmiş metamfetamin ile yakaladı.

Yakalanan toplam 7 kişiden 3’ü hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, H.S., M.C.K., H.K., ve H.S. isimli şüpheliler ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi. 

 

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