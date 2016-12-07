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Otobüs duvarı yıkarak bahçeye girdi

Kayseri’de kaza yapan servis otobüsü, bir binanın duvarını yıkarak bahçeye girdi. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Otobüs duvarı yıkarak bahçeye girdi

07 Aralık 2016 21:32
Otobüs duvarı yıkarak bahçeye girdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cami Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü ismi öğrenilemeyen 38 P 1311 plakalı servis otobüsü kaza yaptı. Kaza yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın duvarlarını yıkarak bahçeye girdi. Otobüs, binaya santimler kala durabildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gürültüyü duyan bina sakinleri de kendilerini dışarı attı. Kaza anını anlatan bina sakinleri, evde otururken büyük bir gürültü duyduklarını, dışarıya çıktıklarında ise otobüsün bahçeye girdiğini gördüklerini söyledi. Vatandaşlar ayrıca, kaza anında bahçede kimsenin olmayışının büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

Kazada yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: duvar, otobüs, yıkma


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