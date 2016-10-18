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Otobüsçülerden ‘korsan taşımacılık’ uyarısı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt Ilgın, otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu nedeniyle korsan taşımacılığın artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Otobüsçülerden korsan taşımacılık uyarısı

18 Ekim 2016 09:44
Otobüsçülerden ‘korsan taşımacılık’ uyarısı - Tıkla İzle

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün otobüsler için zorunlu hale getirilmesi, işletmelerin ve yolcuların tepkisini çekti. TOFED Genel Sekreteri Mevlüt Ilgın, Yavuz Sultan Selim köprüsü nedeniyle en büyük korkularının korsan yolcu taşımacılığı olduğunu belirterek, "Bizim en büyük korkumuz minibüsler bütün köprülerden geçişi serbest. İstanbul’a yakın mesafelerden Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan, ya da fırsatçı firmalar minibüslerle bu yakın yerlerden İstanbul’a yolcu taşıyacaklar. Bu da korsan taşımacılığı teşvik edecek” dedi.

"Hem maddi hem de zaman yönünden zarara uğradık"
Şehirlerarası tarifeli taşımacılık yapan otobüslerin 3. köprü kullanma zorunluluğu nedeniyle hem maddi hem de zaman yönünden çok büyük sıkıntıya soktuğunu belirten Ilgın, “Yolcularımız çok şikayet etmekte. Tarifeli sefer yapan otobüsler tek bir yolcu dahi olsa otogardan yolcu alıp otogara bırakmak zorunda. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler otogarından Harem’e giden bir otobüs köprü yapılmadan önce 46 Km’de varabiliyordu. Yeni köprüden sonra bu mesafe 117 Km’ye çıktı. Gidiş geliş 140 Km fazla gidiyoruz ve 40 litre fazla akaryakıt tüketiyoruz. Bu köprüden gidiş de geliş de ücrete tabi. Devletin köprüsü 6 lira müteahhidin köprüsü 40 lira. Dolayısıyla otobüsçüler günde sadece bir defa oradan geçtiğinde aylık 6 bin 500 lira ek masraf yapıyor. Köprülerin yapılmasının esas amacı mesafeyi kısaltmak ve zaman kazandırmaktır. Ancak bu köprü hem mesafeyi uzatıyor, hem de zamanı boşa harcıyor. Özellikle kısa mesafe çalışanlar için sıkıntı oluyor" diye konuştu.

3. köprü ile birlikte özellikle Bursa, İzmit, Yalova gibi İstanbul'a yakın illere giden vatandaşların da yolculuk süreleri uzadı. Duruma tepki gösteren bir yolcu, "Önceden 1.5 saatte falan gidiyorduk, şimdi iki saati geçiyor" dedi.

Bir başka yolcu ise, "Yol uzasa da trafik rahatladı bence. Önceden 1.5 saat şimdi 2.5 saat sürüyor. Ama trafiğe girmiyoruz ve bence iyi oluyor" diyerek uygulamaya destek verdi.
İzmit'e seferler düzenleyen bir otobüs firması yetkilisi de yolun uzamasından şikayet ederek, "Üçüncü köprü bizim için faydalı ancak yol uzadı bilet fiyatları arttı. Bununla beraber kaptanımız isyanlarda, yolcularımız isyanlarda. Yol uzadı fazla yakıt yakınca bu bilet fiyatlarının artmasına neden oldu. Normalde 1 buçuk saatte İzmit’e gidiyorduk ancak şimdi 2 buçuk saati buluyor” şeklinde konuştu. 

Volkan Kayalar

Etiketler: korsan taşımacılık, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu


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