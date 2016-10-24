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Otobüse çarpan cip, takla atmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Beşiktaş'ta şerit değiştirerek bir belediye otobüsüne çarpan cip, takla atmaktan son anda kurtuldu. Cip sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Otobüse çarpan cip, takla atmaktan son anda kurtuldu

24 Ekim 2016 09:44
Otobüse çarpan cip, takla atmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden bir cip sürücüsü, son anda şerit değiştirerek Maslak istikametine gitmek istedi. Hızlanarak otobüsün önünden geçmeye çalışan cip sürücüsü, kaza yapmaktan kurtulamadı. Otobüse çarpan cip, takla atmaktan son anda kurtuldu. İlginç kaza, bir motosiklet sürücüsünün kaskındaki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazanın ardından cip sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi durmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.
 

Etiketler: beşiktaş, İstanbul


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