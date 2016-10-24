Olay, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi Etiler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden bir cip sürücüsü, son anda şerit değiştirerek Maslak istikametine gitmek istedi. Hızlanarak otobüsün önünden geçmeye çalışan cip sürücüsü, kaza yapmaktan kurtulamadı. Otobüse çarpan cip, takla atmaktan son anda kurtuldu. İlginç kaza, bir motosiklet sürücüsünün kaskındaki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazanın ardından cip sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi durmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.

