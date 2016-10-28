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Otobüste doğum kamerada!

İstanbul Halk Ulaşım AŞ.'ye ait halk otobüsünde doğum sancısı tutan kadını hastaneye yetiştirme mücadelesi hastane bahçesinde son buldu. Doğum anı kameralara yansıdı.

Otobüste doğum kamerada!

28 Ekim 2016 16:51
Otobüste doğum kamerada! - Tıkla İzle

Hastane bahçesine gelen otobüse binen ebeler otobüs içinde doğumu gerçekleştirirken, tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kahraman otobüs şoförü firma tarafından altınla ödüllendirildi. Edinilen bilgiye göre, doğumuna az bir süre kaldığı öğrenilen Suriyeli bir vatandaşın Halkalı civarında belediye otobüsüyle yolculuk yaptığı esnada doğum sancısı başladı. Bunun üzerine İstanbul Halk Ulaşım A.Ş bünyesindeki özel halk otobüsü kullanan şoför Kerim Okta, otobüsü hemen durdurarak yolcuları indirdi ve en yakın hastaneye ulaşmaya çalıştı. Sancıdan dolayı fenalık geçiren kadına yardım etmek için bir kaç vatandaş otobüste kalarak hastaneye kadar Suriyeli vatandaşa yardım etti. Ancak, yoğun İstanbul trafiğinden dolayı otobüs saatlerce hastaneye ilerleyemedi. Otobüs uzun uğraşlar sonucu çevrede bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne ulaşmayı başardı fakat bu esnada doğum başladı. Şoför, otobüsü hastanenin önüne park ederken diğer vatandaşlar hastaneden yardım istedi. Otobüse gelen ebelerin yardımıyla Suriyeli kadın bebeğini, belediye otobüsünde dünyaya getirdi. 

Kerim Okta, “Söğütlü Çeşmeden bindirdim onları Kanuni Hastanesine giderken bir sancılanma oldu. Daha sonra kendisinin sancılandığını söyledi. Daha sonra bir ara oturttular onu oturttuktan sonra Konut Birlik dediğimiz bir durağımız var, oraya kadar gittik. Yolcuları indirdik. Sonra yine sancım var diye bağırmaya başladı. Sonra bir 5 metre kala hanımefendinin suyunun geldiğini söylediler. Sonra bende dörtlülerimi yakarak hastaneye kadar götürdüm. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Hastanenin kapısının önünde dururken sedye almaya gittim bana sedye vermediler. Sonra kadın doğum öbür kapıda tekrar otobüsü çevirdim kadın doğumun kapısına gittim. Gidene kadar zaten bir tane hemşire gelene kadar zaten kadın doğumunu gerçekleştirmişti zaten”dedi. 

İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altuntaş, “Bizler İstanbul halkına hizmet ediyoruz. Hizmet ederken de her türlü hizmete açık olduğumuz zaten aşikar. şoförümüzün cengaverliği zaten ortada. Halkımıza hem sağlık konusunda hemde sağlıklı yolculuk konusunda elimizden gelirse yapacağımıza dair... zaten arkadaşımızda gereğini yaptı. Bu şekilde gereğini yaptı. Bu şekilde olduğumuzda İstanbul halkına beyan edebilirim yani. Daha önce otobüste kalp rahatsızlığı geçiren bir vatandaşımız oldu. Orada da şoförümüz hastaneye yetiştirmek için gerçekten büyük bir mücadele yaptı ve şu an hayatta. Bizim diğer aracımızda da doğum yapan hastamız sağlıklı. Kendisini ziyarete gittik. Bu sabah taburcu olmuş. Bebeğinde annenin de sağlığı yerinde. Kendilerine de hayırlı bir evlat olmasını diliyorum." şekilnde konuştu.

O anlar güvenlik kamerasında 

Güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde kadın otobüs içinde fenalaşıyor. İlk önce eşi ardından vatandaşlar yardım ediyor. Daha sonra şoförün saniyelerle mücadelesi başlıyor. Bu sırada otobüstekiler araçtan iniyor. Yolculardan biri hastaneyi arıyor. Şoför hastane bahçesine park ediyor. Doğum başlayınca ebeler otobüs içine girerek doğumu gerçekleştiriyor. Ardından ilk önce yeni doğan bebek ardından, kadın hastaneye götürüyor.  


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