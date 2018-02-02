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Otogar içindeki düğün salonu görenleri şaşırtıyor

Amasya’da otogarın içindeki düğün salonu görenleri şaşırtıyor.

Otogar içindeki düğün salonu görenleri şaşırtıyor

02 Şubat 2018 09:35
Otogar içindeki düğün salonu görenleri şaşırtıyor - Tıkla İzle

Amasya'da çok sayıda firmaya ait yazıhane ile bekleme salonu ve diğer bölümlerin bulunduğu 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip otogarın 700 metrekaresi düğün salonu olarak kullanılıyor. Otogarın işletmeciliğini yapan Serkan Coşkun, “Düğün salonumuz bir yıldır faaliyette. Halkımız da çok memnun. Talepte var” dedi.
Salonda çok sayıda davetlinin katıldığı nişan töreninde Şeydanur Gelen ve Emrah Gücek çifti, düğünlerini de burada yapmayı düşünebileceklerini söyledi. Gelen, “Samsun’dan, İstanbul’dan, Suluova’dan otobüsle gelen misafirlerimiz kolayca ulaştılar” diye konuştu.

Peronlarında yurdun dört bir yanından gelip geçen yolcu otobüslerinin sıralandığı otogarda düğün salonu bulunduğunu görünce çok şaşıran yolculardan Ayhan Biçer ise, “Çok yere gittim ama içinde, yanında düğün salonu olan terminal görmedim” şeklinde konuştu.

Murat Çelik - Kenan Akyüz
 

 

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