Diğer
Kategoriler

Otogarda asker uğurlama yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asker uğurlamaları nedeniyle yoğunluk yaşanırken, otogara giremeyen ticari taksiler yolcularını girişte indirmek zorunda kaldı.

Otogarda asker uğurlama yoğunluğu

04 Ağustos 2017 00:00

İstanbul genelinde askere gidecek olan gençler akşam saatlerinde itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Türk bayraklarına sarılı asker adayları ve aileleri araçlarıyla uzun konvoy oluştururken, otogar girişindeki tünel içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Asker konvoyuna katılan bazı gruplar yolu trafiğe kapatırken, asker uğurlamaya katılan bazı gençler ise meşale yaktı. Tünel içerisinde kalan araçlar birbirlerine korna çalarak ilerlemeye çalışırken, otogara giremeyen araçlar otogar girişinden geri döndü.

Öte yandan otogar girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle taksiler otogara giremezken, içeri giremeyen taksiciler yolcularını girişte indirmek zorunda kaldı.

Selim Bayraktar 

Etiketler: asker uğurlama, otogar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!