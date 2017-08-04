Otogarda asker uğurlama yoğunluğu

İstanbul genelinde askere gidecek olan gençler akşam saatlerinde itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Türk bayraklarına sarılı asker adayları ve aileleri araçlarıyla uzun konvoy oluştururken, otogar girişindeki tünel içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Asker konvoyuna katılan bazı gruplar yolu trafiğe kapatırken, asker uğurlamaya katılan bazı gençler ise meşale yaktı. Tünel içerisinde kalan araçlar birbirlerine korna çalarak ilerlemeye çalışırken, otogara giremeyen araçlar otogar girişinden geri döndü.

Öte yandan otogar girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle taksiler otogara giremezken, içeri giremeyen taksiciler yolcularını girişte indirmek zorunda kaldı.

Selim Bayraktar