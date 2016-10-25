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Otomobil 20 metrelik şarampole uçtu: 2 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir otomobil şarampole uçarken, iki kişi yaralandı.

Otomobil 20 metrelik şarampole uçtu: 2 yaralı

25 Ekim 2016 18:08

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında, M.K. (32) idaresindeki 19 TP 755 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen bir aracın sıkıştırması neticesnde, yol kenarındaki mıcıra kapılarak kontrolden çıktı. Hanlar mevkiindeki kazada, otomobil, yaklaşık 20 metrelik şarampole uçtu. Sürücü M.K. ve eşi Ş.Y.K. (26) yaralandı. Aracın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla yaralı çift Edremit Kazdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Etiketler: kaza, otomobil


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