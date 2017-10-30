Otomobil alt geçit inşaatına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Gazi Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sivas Belediyesi tarafından yapılan alt geçit çalışmaları kapsamında inşaat halinde bulunan alt geçide İlhami Arslan yönetimindeki 58 AZ 885 plakalı otomobil alt geçit inşaatının yan yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazayı görenler polis, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Kazada sürücü Arslan ile birlikte Mert Işık (25), Melih Öztürk (21), Muhammet Raşit Başköy ve Emrah Ekici (23) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası alt geçide uçan otomobilde bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz

