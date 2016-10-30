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Otomobil alt geçite uçtu: 1 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin alt geçit koruma demirlerine çarpmasının ardından yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtuğu kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobil alt geçite uçtu: 1 yaralı

30 Ekim 2016 07:46
Otomobil alt geçite uçtu: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Karatay ilçesi Karapınar- Ereğli Yolu Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feridun K.,(40) yönetimindeki 42 EHP 43 plakalı otomobilin köprülü kavşak üzerinde bulunan göbekte kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil alt geçit koruma demirlerine çarparak alt geçitten aşağı uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşerek ters dönen otomobilde bulunan Feridun K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralanan Feridun K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer


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