Kaza, merkez Karatay ilçesi Karapınar- Ereğli Yolu Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feridun K.,(40) yönetimindeki 42 EHP 43 plakalı otomobilin köprülü kavşak üzerinde bulunan göbekte kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil alt geçit koruma demirlerine çarparak alt geçitten aşağı uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşerek ters dönen otomobilde bulunan Feridun K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralanan Feridun K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer