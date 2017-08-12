Diğer
Kategoriler

Otomobil anne ve oğluna mezar oldu

Adıyaman’da hastanede tedavi gören babasını ziyarete giden şahıs ve annesi, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Otomobil anne ve oğluna mezar oldu

12 Ağustos 2017 10:21

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Abuzer Gaffari Türbesi Kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Sürücü (36) yönetimindeki 02 LC 773 plakalı otomobil, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan tarlaya savrulan otomobil içerisindeki şoför Mahmut Sürücü (36) ve annesi Ayşehan Sürücü (71) otomobilde sıkıştı. Anne oğul kaza yerinde hayatını kaybetti.

Meydana geldiği esnada fark edilmeyen kazayı sabah gören diğer sürücüler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cenazeleri sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazayı duyan ve olay yerine gelen anne ve oğlunun yakınları sinir krizleri geçirdi.

Mahmut Sürücü'nün annesi ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören babası Halil Sürücü’nün yanına gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Ahmet Arslantaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!