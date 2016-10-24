Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Göbeklitepe kavşağında yaşandı. Mardin istikametinden Şanlıurfa merkeze gelmekte olan Mustafa B. yönetimindeki 33 E 3040 plakalı otomobil, önünde seyreden Suphi Ç. yönetimindeki 63 SC 550 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Mustafa B. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan