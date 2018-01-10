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Otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında bulunan bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

10 Ocak 2018 19:10

Kaza, saat 18.00 sularında İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikameti 42 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan E. (24) İdaresindeki 34 BP 0229 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere saplandı. Kazada sürücü Orhan E., Kerem T. ve Kazım A. (24) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline araçtan yola sızan yakıt temizliği için itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan aracın ise sigorta ve muayenesinin olmadığı da öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Murat Kanber
 

 

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