Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Karayolunda seyir halindeki 09 L 1228 plakalı araç henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen aracın ön kaportasından başlayan alevler giderek büyüyerek tüm aracı sardı. Otomobil cayır cayır yanarken yol kenarına çeken diğer sürücüler ve yoldan geçen diğer araç sahipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Haber verilmesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri olay yerine gelirlerken, araç yangınına müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Korkulu anların yaşandığı Söke-Kuşadası Karayolunda otomobilin çekilmesi ve ekiplerin yolu temizlemesinin ardından trafik normale döndü.

Levent Tuncer