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Otomobil fiyatına güvercin

Malatya’da yetiştirilen ’bol paça’ güvercin güzelliği kadar fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Süs güvercini olarak da bilinen bol paça güvercinlerinin çifti neredeyse araba fiyatına satılıyor.

Otomobil fiyatına güvercin

09 Ekim 2016 15:39

Çifti 15 bin dolardan satılan bol paça güvercinlerine özellikle yurt dışından talep gelirken 25 yıllık güvercin yetiştiricisi Yunus Şaşmaz, gümrük sorunu nedeniyle birçok talebe cevap veremediklerini söyledi.

bol paça güvercinlerinin çok özel kuşlar olduğunu belirten Şaşmaz, "Bunların bir benzerleri Rusya’da var ama onların gagaları kısa ve pek tutulmuyorlar. Bu güvercinler sadece Malatya’da var. Adı üstünde paçaları bol ve çok güzeller. Bunların ayrı özellikleri var. Süs güvercinidir ama aynı zamanda taklacıdır. Uzun mesafeden bırakıldığında geri geliyor" dedi.

bol paça güvercinlerinin bakımının diğer güvercinlerin bakımlarıyla hemen hemen aynı olduğunu belirten Şaşmaz, güvercinlere 7 çeşit yem verdiklerini ve altı ayda bir aşı yaptıklarını kaydetti.

Güvercinlere özellikle yurt dışından birçok talep geldiğini ifade eden Şaşmaz, "Bahreyn, Arabistan, Rusya, Almanya, Belçika, Katar ve daha birçok ülkeden talep var. Gümrük sıkıntısı olduğundan dolayı o ülkelere kuş yollayamıyoruz. Gümrük sıkıntısını tek çözen ülke Libya. Onlar bizden bol paça güvercinlerinin dedeleri ve ninelerini 15 bin dolara alıp orada üreme yaptırıyor ve bu güvercinlerin yavrularını 10 bin dolardan satıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler: güvercin yetiştiricisi Yunus Şaşmaz, Malatya, Otomobil fiyatına güvercin


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