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Otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Beylikdüzü'nde içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayda araç içinde sıkışan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

20 Ocak 2018 09:17
Otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu'da meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Barkin Ö. yönetimindeki 34 HV 8666 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı şeride savruldu ve Mehmet S. yönetimindeki 34 FV 772 plakalı ticari minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Barkın Ö. ve 3 arkadaşı araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralı vatandaşları bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesi ile araç içinden çıkarılan Barkin Ö. ve arkadaşları olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı minibüs sürücüsü Mehmet S. de hastanede tedavi altına alındı. Kazada direksiyon kabininde sıkışan Barkin Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazanın oluşu ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 34 HV 8666 plakalı aracın yolu karşı tarafından refüjü de aşarak yola şerit değiştirdiği ve sonrasında minibüs ile çarpıştığı görülüyor. 

Murat Delice

Etiketler: İstanbul, kaza

 

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