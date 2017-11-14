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Otomobil nehre uçtu: 2 ölü!

Ağrı’nın Patnos ilçesinden bir otomobilin nehre uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil nehre uçtu: 2 ölü!

14 Kasım 2017 19:37

Edinilen bilgilere göre, dün saat 23.00 sıralarında Patnos ilçesinden Ağrı istikametine gelen otomobil Tutak ilçesi Gültepe Köyü mevkiinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yuvarlanarak yol kenarında bulunan Murat Nehrine uçtu. Otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi nehirde feci şekilde can verdi. Sabah saatlerinde nehrin içinde otomobili gören işçiler, durumu Tutak Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri hayatını kaybeden 2 kişiyi nehirden çıkardı. Tutak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilen cenazelerin Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirlendi. 

Abdullah Söylemez
 

 

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