Edinilen bilgiye göre kaza Biga istikametinden gelen Uğur C. yönetimindeki 17 RN 054 plakalı araç İstiklal Mahallesinden Sanayi kavşağına giden Bayram G, yönetimindeki 57 AD 750 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 17 RN 054 plakalı araç takla atarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 17 RN 057 plakalı araçta bulunan sürücü Uğur C, Büşra Ö, ve Gürcan D. ağır yaralandı. 57 AD 750 plakalı araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, aynı araç içerisinde bulunan Ahmet H, de hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin olay yerine ilk müdahalesi sonrası Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gürcan D, Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güven Şahin - Sevdanur Şahin

