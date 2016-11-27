Kaza, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi istikametinde Ferhanadanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Coşkun’un idaresindeki 59 EZ 600 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 4 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden baba Mehmet Coşkun’la birlikte, nine Zeyde Coşkun, anne Fahriye Coşkun ve çocukları Yaman Coşkun ile Melek Coşkun yaralanırken, 67 yaşındaki dede Hüseyin Coşkun ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Star Medica Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Coşkun'un cenazesi ise ilk incelemelerin ardından devlet hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, ulaşılması zor şarampole uçan otomobil ise vinç yardımıyla olduğu yerden çıkarıldı.

Halil Dağ

TEKİRDAĞ