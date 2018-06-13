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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı!

Kayseri'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı!

13 Haziran 2018 21:21

Kaza, Kayseri-Malatya yolu 41'inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahsen M. (84) yönetimindeki 38 FK 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Feci kazada, otomobil sürücüsü Mahsen M. ile eşi Meryem M. (80) hayatını kaybederken, oğulları H.M. ve M.M. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahsen M. ve Meryem M.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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