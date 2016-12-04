Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Hacıömerli mevkiinde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 19 AU 808 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak bariyerlerin üzerinden su kanalına ters döndü. Kazada, Muhittin Erdemli, Hüseyin Yılmaz, Özlem Tunç, Oğuzhan Avcu ve Kadir Dağdelen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay