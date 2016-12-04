Diğer
Kategoriler

Otomobil takla attı: 5 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 5 yaralı

04 Aralık 2016 21:42
Otomobil takla attı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Hacıömerli mevkiinde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 19 AU 808 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak bariyerlerin üzerinden su kanalına ters döndü. Kazada, Muhittin Erdemli, Hüseyin Yılmaz, Özlem Tunç, Oğuzhan Avcu ve Kadir Dağdelen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay

Etiketler: kaza, otomobil, Samsun, takla


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç