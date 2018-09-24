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Otomobil tırın altına böyle girdi

Otomobil tırın altına böyle girdi
Otomobil tırın altına böyle girdi

Samsun'da otomobilin park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Otomobil tırın altına böyle girdi - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı yan yolda dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Ö. (18) idaresindeki 55 SK 776 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarında park halindeki üzeri rulo kağıt yüklü olan 78 SP 713 çekici, 78 SP 776 dorse plakalı tırın dorsesine arkadan çarparak altına girdi. 

Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Ö. ile Gökhan Ç. (18), Songül E. (17) ve Neslihan D. (17) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Öte yandan kaza anının da güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.  

Muhammer Ay

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