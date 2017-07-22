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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü

Konya'da otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü

22 Temmuz 2017 09:48

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 52'nci kilometresi Şahören kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ali Rahim Özalp (41) idaresindeki 42 DZD 82 plakalı otomobille seyir halindeyken Mustafa A. idaresindeki traktörün römorkunu fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ali Rahim Özalp ve babası olduğu öğrenirken Mehmet Fikret Özalp'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası traktör sürücüsü Mustafa A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ali Rahim Özalp’ın Ilgın Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede ise traktör römorkunda herhangi bir ışık donanımının olmadığı dikkat çekti. Baba ve oğulun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin


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