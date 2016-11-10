Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Otomobil yağmur sonrası çöken yola düştü

Otomobil yağmur sonrası çöken yola düştü

Aydın'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Efeler ilçesinde göçen yola düşen bir otomobil zarar gördü.

Otomobil yağmur sonrası çöken yola düştü

10 Kasım 2016 07:51
Otomobil yağmur sonrası çöken yola düştü - Tıkla İzle

Bir anda yağmura teslim olan Aydın’da cadde ve sokaklar dereye dönerken fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Sağanak yağış nedeniyle pek çok sürücü de zor anlar yaşadı. Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 106 Sokakta aracı ile ilerleyen sürücü bir anda yolun çökmesi sonucu aracı ile birlikte yerde oluşan çukura düştü. Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf bir anda göçen yol nedeniyle şaşkınlık yaşarken, aracın göçükten çıkartılması için seferber oldular.

Araç olay yerine çağrılan çekici ile göçükten kurtarılırken, yetkililer sürücüleri yağmurlu havalarda daha dikkatli olmaları için uyardı. 

Murat Uçkaç

Etiketler: aydın, Şiddetli yağış


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!