Bir anda yağmura teslim olan Aydın’da cadde ve sokaklar dereye dönerken fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Sağanak yağış nedeniyle pek çok sürücü de zor anlar yaşadı. Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 106 Sokakta aracı ile ilerleyen sürücü bir anda yolun çökmesi sonucu aracı ile birlikte yerde oluşan çukura düştü. Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf bir anda göçen yol nedeniyle şaşkınlık yaşarken, aracın göçükten çıkartılması için seferber oldular.

Araç olay yerine çağrılan çekici ile göçükten kurtarılırken, yetkililer sürücüleri yağmurlu havalarda daha dikkatli olmaları için uyardı.

Murat Uçkaç