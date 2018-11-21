Otomobil yangını itfaiyeyi alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, olay Adalet Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hüseyin Türk isimli şahsa ait 20 Y 0898 plakalı otomobil trafikte ilerlerken ön kısmından duman çıktığını gören sürücüsü aracını yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev alan araca hızla müdahale ederek alevlerin otomobilin tamamını sarmasını önledi. Yaklaşık 15 dakika sonra yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gökten Ceylan

