Kaza 23.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atilla Kara (52) idaresindeki 10 KU 796 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye Muhammet Akçay’a çarptı. Yaralanan Akçay için çevredeki vatandaşlar polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza sırasında otomobilde bulunan sürücünün eşi Türkan Kara, hamile olan kızını ziyaret edip geri döndükleri sırada çarptıkları kişinin otomobilin telefonla konuştuğunu ve aniden önüne çıktığını belirterek, üzerinden geçmediklerini söyledi.

Kazada yaralanan Muhammet Akçay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan sürücü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.