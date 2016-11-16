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Otomobilde sıkışan kedi için Ankara’daki işlerini iptal ettiler

Lüks otomobilin altına giren yavru kediyi itfaiye çıkartamayınca, otomobil serviste sökülerek kedi çıkartıldı.

Otomobilde sıkışan kedi için Ankaradaki işlerini iptal ettiler

16 Kasım 2016 15:17
Otomobilde sıkışan kedi için Ankara’daki işlerini iptal ettiler - Tıkla İzle

Sakarya’da otomobillerinin motor kısmına yavru kedi sıkışan vatandaşlar önce itfaiye sonra da Düzce’de yetkili servisin yolunu tuttu. Yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak mümkün olmayınca cep telefonuyla kedi sesleri dinletildi.

İstanbul’dan Ankara’ya bir iş için otomobille giden İhsan Karakuş ve iş ortağı Banu Akay, gece saat 22.00 sıralarında Sakarya Kartepe mevkiine geldiklerinde araçtan kedi sesi geldiğini fark etti. Hemen aracı durduran Karakuş ve Akay, kediyi kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Kartepe Belediyesi İtfaiye ekipleri gece saatlerce uğraşmalarına rağmen kediyi kurtaramayınca iki hayvan dostu çareyi yola devam etmekte buldu.

Sabah saatlerinde Düzce’ye varan Karakuş ve Akar, D-100 Karayolu Üçköprü mevkiinde araçlarının servisine gitti.

Burada servis ustalarının yoğun çabasıyla lüks otomobilin alt kısmındaki korumalıklar söküldü, uzun çabalar sonucunda yavru kedi kurtarıldı.

Kedi sesiyle kurtarma çabası
Karakuş ve Akay, otomobilden bir türlü çıkmayan kediyi kurtarmak için bütün güçlerini seferber etti. İkili otomobildeki, kediyi çıkartmak için zaman zaman internet üzerinden cep telefonları ile kedi seslerini de dinletti.
İhsan Karakuş ve Banu Akay, yavru kediyi kurtarmak ellerinden gelen çabayı gösterirken, adeta lüks otomobili gözden çıkardı. Sonunda ise otomobilin altı tamamen açıldıktan sonra servis ustaları tarafından otomobile sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Kedinin kurtulmasına çok sevinen 2 hayvansever, yavru kedinin zarar görmemesi için hız yapmamaya çalıştıklarını söylerken, kediyi kurtarmak için Ankara’daki işlerini dahi iptal ettiklerini ifade ettiler. Banu Akay, “Ankara’da önemli bir işimiz vardı. Sakarya’ya geldiğimizde otomobilden kedi sesi geldiğini duyduk. Bunun üzerine otomobili park edip Kartepe İtfaiyesi’nden yardım istedik. Ancak itfaiyecilerin uzun uğraşlarına rağmen kediyi çıkartamadık. Bizde yolumuza devam etti. Düzce’ye geldiğimizde yol kenarında otomobilimizin yetkili servisini gördük. Kedi kurtarıldı, mutluyuz. Kediyi sahipleneceğiz. Veterinere götürüp bakımlarını, tedavisini yaptıracağız ” dedi. 

Ali Osman Çatana


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