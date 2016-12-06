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Otomobili denize sürdü

Zonguldak’ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 22 yaşındaki genç, aracıyla 10 metreden denize uçtu. Kazadan yaralı kurtulan gencin yakınlarına “Ailem beni dışlıyor” dediği öne sürüldü.


06 Aralık 2016 17:21

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi ile Alaplı ilçesi arasındaki Kıyıcak Mahallesi Güçevler mevkisinde meydana geldi. 22 yaşındaki Tayfun A., ailesi ve arkadaşlarının kendisini dışladığı iddiasıyla 67 LB 143 plakalı otomobilini denize sürdü.

10 metreden sahile uçan otomobil hurdaya döndü. Bir otomobilin denize uçtuğunu gören balıkçı teknesi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yaralıya müdahale etti.

Ağır yaralanan genç, ambulansla Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK


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