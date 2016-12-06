Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi ile Alaplı ilçesi arasındaki Kıyıcak Mahallesi Güçevler mevkisinde meydana geldi. 22 yaşındaki Tayfun A., ailesi ve arkadaşlarının kendisini dışladığı iddiasıyla 67 LB 143 plakalı otomobilini denize sürdü.

10 metreden sahile uçan otomobil hurdaya döndü. Bir otomobilin denize uçtuğunu gören balıkçı teknesi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yaralıya müdahale etti.

Ağır yaralanan genç, ambulansla Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

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